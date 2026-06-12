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"Prefiero morir en la orilla"

Fe ciega en la remontada de Marc Márquez: "Es un firme candidato para el título"

El expiloto y experto en MotoGP Dennis Noyes considera que el de Cervera aún tiene opciones de revalidar la corona.

Marc MárquezMarc MárquezGetty

Tras el GP de Hungría, a falta de 14 Grandes Premios por disputar y con 518 puntos en juego, Marc Márquez se encuentra a 72 unidades del líder del Mundial, Marco Bezzecchi.

De lograr su décima corona, el ilerdense consumaría la mayor remonatada en la historia de la categoría reina, y hay quien tien fe ciega en que pueda lograrlo.

Es el caso de Dennis Noyes, que considera que el eneacampeón "prefiere morir en la orilla, pero al menos intentarlo".

"Marc ha perdido dos grandes premios enteros, que son 74 puntos en juego, y aún así yo diría que Marc Márquez es un firme candidato para el título. Claro que puede remontar", afirma el expiloto y experto en MotoGP en su canal de YouTube.

Además, destaca lo que supuso el GP de Hungría para los de Borgo Panigale: "Marc Márquez ha combinado su número 100, victoria número 100, entonces hemos tenido tres centenares ahí, 100 victorias de Marc, 100 victorias de Ducati, 100 años de Ducati".

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