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"Me encantaría decir Fernando Alonso, pero..."

Marc Márquez responde: ¿Con qué piloto de Fórmula 1 se siente identificado?

El piloto de Ducati ha estado este viernes en Montmeló y ha alabado a Fernando Alonso y a Carlos Sainz, pero se queda con Max Verstappen.

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En plena semana de descanso en MotoGP tras el Gran Premio de Hungría y antes de que la acción se retome en República Checa, Marc Márquez no ha desaprovechado la oportunidad de pasarse por el Gran Premio de Fórmula 1 de Cataluña.

EL ilerdense ha estado este viernes en Montmeló y 'DAZN' le ha puesto en una encrucijada: ¿Con qué piloto de Fórmula 1 se siente identificado?

En primer lugar, se ha referido al 'rey' de la F1 en España: "Me encantaría decir Fernando Alonso, pero evidentemente todo lo que ha significado Fernando para la Fórmula 1 en España es algo impresionante".

Eso sí, también ha tenido bonitas palabras hacia el otro español de la parrilla: "He compartido muchos momentos también con Carlos Sainz, talento no le falta".

"Simplemente estamos en un mundo donde no solo el deportista o el piloto en este caso depende de él, sino que hay un coche, hay una moto, hay una infraestructura detrás que todo esto tiene que sumar", ha explicado.

Sin embargo, Marc reconoce que se siente muy identificado con Verstappen: "Pero el que me encanta por la garra, por lo que da en pista es Max Verstappen. Para mí es una bestia, me he criado con él porque somos de la misma generación, pero me acuerdo ser pequeñito y ver a Fernando Alonso, y ahora la generación Verstappen... me siento identificado".

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