Marc Márquez lanza un aviso sobre las serias opciones de Alex de ser campeón: "Un poquito más que yo..."

El mundial, de momento, es de los hermanos Márquez: Alex lidera y Marc es segundo a sólo un punto. Y el piloto de Ducati tiene muy claro que su hermano es claro candidato a ser campeón con la Gresini. En el Gran Premio de España en Jerez logró su primera victoria en el mundial de MotoGP.

Y Marc, en la previa de Le Mans, ha dicho que su hermano incluso tiene más opciones que él de ser campeón: "A día de hoy, Álex Márquez tiene las mismas posibilidades o un poquito más, un porcentaje más, que yo, porque está un punto por delante y está haciendo una temporada increíble, está yendo muy rápido".

"El fin de semana que hizo en Jerez me impresionó, porque después de dos palos, de dos caídas como las del viernes, cuesta retomar un poco la confianza y, sobre todo, el ritmo y lo hizo. Así que será un rival duro durante todo el año, pero lo importante es que nosotros tenemos la velocidad, hay que evitar los fallos", explica el ocho veces campeón del mundo.

Se cayó en Jerez. Su segundo error del año después del de Austin. Pero no está preocupado por ello: "Le das vueltas e intentas evitarlo. Evidentemente, es el año en el que estoy cometiendo menos errores, pero dos de ellos graves porque son el domingo y son los que cuentan más".

"Hay que evitar esos errores el domingo, pero no puedo tampoco salir condicionado porque me siento seguro con la moto, los dos errores están identificados e intentaremos ponerle solución. Son dos errores míos, el problema he sido yo y es ahí donde tengo que evitarlo", ha expresado el piloto español antes de la cita de Francia de este fin de semana.