Marc Márquez, insaciable: "Voy a hacer todo para ganar títulos todos los años"

"Mi tiempo en MotoGP no ha acabado"

A pesar de haber cuajado grandes actuaciones en el arranque de la temporada 2024 de MotoGP con la Desmosedici GP23 de Gresini, Marc Márquez volvió a sentirse Marc Márquez en el Gran Premio de Aragón.

En MotorLand, el de Cervera lideró el fin de semana de principio a fin, demostrando un dominio total del trazado aragonés ante el que nada pudieron hacer Pecco Bagnaia y Jorge Martín.

El octocampeón volvió a ganar una carrera larga, lo que supuso un punto de inflexión para él después de años de lesiones y quebraderos de cabeza con la Honda.

Ahora, aprovechando el parón invernal, Ducati ha publicado en Youtube diferentes episodios sobre la temporada pasada y, en concreto, tratan aquel fin de semana en Aragón.

"Me lo dicen hace 1 año y medio o 2 años y me creo no volver a ganar", decia Márquez.

De hecho, aquella victoria le insufló un soplo de ambición: "Mi tiempo en MotoGP no ha acabado".

"Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para ganar títulos todos los años", aseguró el nuevo piloto de Ducati, que en 2025 contará con la mejor moto de la parrilla y arrancará como el gran favorito al título junto a Bagnaia.