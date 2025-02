Ducati, pendiente de las valoraciones de Márquez y Bagnaia sobre la moto: "Veremos qué dicen..."

Arranca la nueva temporada de MotoGP con los entrenamientos que han tenido lugar en el Shakedown de Sepang. Tanto pilotos como ingenieros intentan encontrar sensaciones de cara a la primera carrera oficial el 28 de febrero. Ducati no es la excepción, aunque mejorar el rendimiento de una moto que tantas alegrías dio la temporada pasada resulta muy complicado.

El dúo formado por Marc Márquez y Pecco Bagnaia es de las parejas más temidas en la competición y ambos pilotos intentarán alzarse con el título de campeón. Pero para cimentar esta realidad, las pruebas iniciales son fundamentales para conocer la capacidad de la moto. Michele Pirro, probador de Ducati, ha sido claro en unas declaraciones para 'GP One' sobre la evolución de la escudería para esta temporada.

"Partimos de una base buena, pero lo intentamos. Esperamos dar un pequeño paso adelante para los pilotos de fábrica, aunque, repito, no es fácil. Esperamos dar un pequeño paso adelante para los pilotos de fábrica, aunque, repito, no es fácil. Pero tenemos algunas cartas por jugar. Si hay algo positivo, entonces escucharemos lo que digan Pecco, Marc en los próximos días".

Sobre la comunicación que Pirro ha tenido tanto con Márquez como con Bagnaia, el probador de Ducati ha reconocido que no ha conversado con ellos de manera fluida, aunque se han intercambiado varios consejos a tener en cuenta: "Ahora estoy en la pista. Estos días he estado haciendo el tipo de trabajo para el que los pilotos oficiales no tienen tiempo, asi que no nos hemos centrado mucho en el rendimiento", ha asegurado Pirro.

Todos los ingenieros trabajan a contrarreloj para construir la mejor moto posible y llegar al primer Gran Premio con la máxima garantía de éxito. El piloto italiano ha sorprendido tras reconocer que tiene bastantes ganas de ver a Jorge Martín pilotar una moto como la Aprilia: "Tengo mucha curiosidad por verle. Es curioso ver que todos los fabricantes trabajan duro en estos tests. Seguro que se acercarán a nosotros, ya veremos cuánto", ha opinado el piloto italiano de cara a esta nueva temporada.