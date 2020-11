Marc Márquez es la gran ausencia del Mundial de 2020, algo que se ha notado carrera tras carrera con el vaivén de pilotos que han pasado por el podio.

No se ha visto un claro sustituto del catalán, nadie ha sido capaz de imponer su ritmo y de hacerse con el control del mundial, y es que de las doce carreras que se han celebrado por el momento, ha habido hasta nueve pilotos diferentes que han logrado una victoria.

La lesión del brazo que se hizo tras caerse en la primera carrera de la temporada en Jerez fue peor de lo que imaginaron y eso lo ha tenido fuera del asfalto hasta ahora, y aunque todavía se esperaba que apareciera para la última o las dos últimas carreras del año, Honda ha anunciado que no regresará.

"A medida que continúa su recuperación, Marc Márquez y el equipo Repsol Honda confirman que no participará en el resto de la temporada 2020 de MotoGP y tiene como objetivo volver a las carreras en 2021. Trabajando en su programa de recuperación y siguiendo el progreso de su brazo, Marc Márquez junto con Honda, su equipo y múltiples médicos expertos, ha optado por retrasar oficialmente su regreso a la acción hasta 2021", rezaba el comunicado.

Marc Márquez regresará por tanto al box el año que viene, pero ya no estará compartiendo escudería junto con su hermano Alex, ya que el piloto se va al equipo satélite de la marca nipona. Amos iban a hacer historia por ser los primeros hermanos en compartir no solo categoría, sino equipo, algo que nunca había ocurrido hasta ahora, pero que finalmente no pudimos ver. Tan solo en el Gran Premio de España los vimos vistiendo el mismo mono, al menos hasta que Marc se fue al suelo.

"Esta temporada no volveré a competir. Tras evaluar cómo está el brazo con los Doctores y mi equipo, hemos decidido que la mejor opción es volver el próximo año. Ahora toca seguir con el proceso de recuperación. Gracias por los mensajes de apoyo. Con muchas ganas de volver en 2021", ha explicado Márquez en sus redes sociales.

El año que viene tendrá de compañero a Pol Espargaró y veremos que ocurre en el Mundial después de la locura de este año con su ausencia.