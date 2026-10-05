GP de Indonesia de MotoGP: horario y dónde ver en TV la clasificación, el sprint y la carrera

MotoGP aterriza esta semana en el circuito de Mandalika con Jorge Martín como líder y Marc Márquez muy cerca.

Tras el Gran Premio de Japón, MotoGP no frena y viaja a Indonesia para correr en el circuito de Mandalika, un escenario para olvidar para Marc Márquez.

El eneacampeón del mundo fue embestido por Marco Bezzecchi en la salida del GP de la pasada temporada y sufrió una lesión en el hombro derecho de la que se tuvo que operar nuevamente en mayo.

Ahora, un año después, el de Cervera está a dos puntos de Jorge Martín en la general con el italiano tercero a 47 unidades a falta de seis citas para concluir el calendario.

Tras los entrenamientos del viernes (04:45 horas) y la Práctica (09:00 horas), la clasificación se celebrará el sábado a partir de las 04:50 horas. Y la carrera al sprint a partir de las 09:00 horas.

El momento decisivo llegará el domingo con la carrera larga, que se disputará a partir de las 09:00 horas.

El GP de Japón disputado en el Circuito de Mandalika podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la carrera sprint, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.