El jefe de Ducati reconoce que Márquez sufrirá mucho en Indonesia: "Perder puntos sería lo normal"

Davide Tardozzi, jefe de Ducati, dice que el próximo fin de semana los resultados pueden ser malos para Marc Márquez en el circuito de Mandalika.

Después de sumar los 37 puntos en Japón, con victoria en la sprint y en la carrera larga, ahora a Marc Márquez le toca sufrir. En el Gran Premio de Indonesia, en Mandalika, la Ducati lo pasará mal y su jefe, Davide Tardozzi, ya habla de "perder puntos".

En declaraciones a 'TNT Sports', el jefe de la marca de Bolonia habla de los puntos que podrían ceder el próximo fin de semana.

"Me gustaría decir una cosa: sí, podemos considerar que perder 10 o 12 puntos sería una pérdida normal en Mandalika, pero vamos a ir allí a ganar", reconoce Tardozzi.

Pero para ganar este mundial tan apretado contra Jorge Martín hay que asegurar en los peores días. Y ese es el plan de Ducati.

Tardozzi también lanzó elogios a un Marc que sigue superando sus problemas físicos para luchar por todo en MotoGP: "Al final, insisto, Marc es un líder. Es un líder dentro del box. Sabe cómo motivar a la gente y sabe cómo dejarse ayudar por el equipo".

Son solo dos puntos de distancia entre los dos contendientes. La lucha es total. Y la cuenta atrás para el desenlace ha comenzado. La gira asiática será clave.

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