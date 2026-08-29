Marc se la jugó: tremenda 'pasada' de Márquez a Bezzecchi en la salida de la 'sprint' en Aragón

El ilderdense arriesgó mucho para adelantar a Marco en la primera curva. La maniobra tuvo su efecto y permitió a Marc llevarse la victoria en la carrera corta.

Marc Márquez tenía (y tiene) un gran dilema en el Gran Premio de Aragón. A raíz de la 'pole' conseguida por Marco Bezzecchi, el de Cervera tenía que decidir si arriegar desde el principio o no tomar riesgos salvaguardando su estado físico y un resultado que tampoco hubiera sido malo.

Pero Marc sabía que si había un circuito en el que arriesgar era Motorland. No se lo pensó dos veces. Márquez salió con rapidez y cuando vio el hueco en la primera curva adelantó a Bezzecchi. La maniobra fue tan arriegada como difícil para ponerse líder.

El de Ducati cogió el interior frenando de manera muy brusca en un momento tan susceptible de sufrir una caídad como es la salida. Pero todo salió rodado. Marc lideró el resto de vueltas para cruzar primero la línea de meta y seguir recortando puntos a las Aprilia de Martín, Bezzecchi y Ogura.

Doce puntos que saben a auténtico oro en un gran premio marcado en el calendario para Márquez (y para sus rivales). Una victoria en la carrera de domingo podría volver a poner patas arriba el Mundial y colocaría al nueve veces campeón del mundo en una posición tremendamente favorable para aspirar al título de MotoGP.

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