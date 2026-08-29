Horario y dónde ver en TV la reaparición de Carlos Alcaraz en el US Open ante Safiullin

¡Se acabó la espera! El murciano volverá a competir por fin tras un largo tiempo donde el excepcional tenis del español se ha echado de menos en el circuito.

Ya hay hora y lugar fijados para el regreso de Carlos Alcaraz a las pistas en el último 'Grand Slam' de la temporada 2026. El murciano se prepara para reaparecer más de cuatro meses después de la lesión sufrida en Barcelona. Su estreno será ante el ruso Roman Safiullin, actual número 98 del mundo en el ranking ATP, que ya sabe lo que es vencer a Carlos tras lograrlo en el Masters 1000 de París de 2023.

El murciano buscará revalidar el título de campeón del US Open en lo que sería una hazaña que no se da en el circuito desde que Roger Federer lo hiciera en 2008. Será en la Arthur Ashe, tras el duelo entre Sabalenka y Osorio. Tras la confirmada ausencia de Jannik Sinner, Alexander Zverev y Novak Djokovic serán las principales amenazas para el español.

Horario y dónde ver en TV

Alcaraz comenzará su andadura en el US Open el próximo lunes 31 de agosto. El encuentro está fijado para las 13:00h de la tarde en Nueva York, 19:00h en España, aunque como es habitual en rondas con tantos partidos, el horario podría ser flexible.

El partido entre Carlitos y Safiullin podrá seguirse en directo a través de 'Movistar+'. Todo en un nuevo comienzo para Alcaraz de cara a cerrar el año como lo empezó, coronándose con un 'major'.

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