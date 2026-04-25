Hay muchos rumores, pero...
El jefe de Honda se pronuncia sobre el posible regreso de Márquez: "Es impensable que se mueva de Ducati"
Santi Hernández, jefe técnico en Honda HRC, descarta que vuelvan a trabajar juntos: "Siendo realistas nuestra etapa profesional acabó".
Se ha hablado mucho sobre un posible último baile de Marc Márquez en Honda. Pero desde la marca japonesa prácticamente lo descartan. Santi Hernández, jefe técnico en Honda HRC, cree que no tiene sentido que Marc se mueva de Ducati en estos momentos y apuesta por una renovación.
En una entrevista a 'Mundo Deportivo' ha descartado que vuelvan a trabajar juntos: "Yo creo que no, nunca se puede decir de este agua nunca beberé, él ahora está en Ducati, está contento, ha vuelto a recuperar la sonrisa, ha vuelto a disfrutar. Sería impensable que él se moviera ahora, pero si él decide moverse y vuelve a Honda y yo trabajo para Honda, y la vida nos cruza, bien, pero siendo realistas, nuestra etapa profesional se acabó, él tiene ahora su vida profesional en otro equipo, yo tengo mi vida profesional en otro equipo".
Cree que la carrera de Marc no se alargará muchos años más: "Siendo honestos, no veo a Marc corriendo hasta los 45 años, ni hasta los 40, a lo mejor me equivoco. Creo que nuestra etapa se ha quedado ahí, verlo crecer para mí ha sido increíble, y verlo ahora volver a disfrutar después de todo lo que ha pasado, contento, como amigo".
Juntos vivieron una de las etapas más exitosas de la historia del motociclismo: "Yo me quedo con que hemos trabajado durante muchos años juntos, que hemos conseguido muchas cosas muy grandes. Puedo estar contento y soy un privilegiado de que puedo decir que he ganado muchos mundiales con él, que mucha gente va a trabajar toda su vida en las carreras y no va a ganar una carrera y yo tengo la suerte de poder decir que he ganado carreras, he ganado campeonatos y he estado con uno, si no el más grande actual de MotoGP, con el que para mí es el más grande".
"Llegará un día en que él se retirará, llegará un día en que yo me retiraré y queda esa amistad con él, que con el tiempo nos lo hemos ganado", cierra uno de los hombres fuertes del proyecto de Honda HRC.