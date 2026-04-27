Importante novedad sobre el futuro de Marc Márquez: ojo a cómo habla el jefe de Ducati de su renovación

Claudio Domenicali, CEO de la marca de Borgo Panigale, ha afirmado que "el anuncio oficial llegará dentro de no mucho".

Todo apunta a que una vez se anuncie la renovación de Marc Márquez con Ducati, se producirá un efecto dominó en el resto de equipos con sucesivos anuncios.

Sin embargo, y posiblemente debido a la lesión que sufrió en el Gran Premio de Indonesia de 2025, el anuncio se está dilatando más de lo esperado.

Sobre ello le preguntaron este fin de semana a Claudio Domenicali, CEO de Ducati, que prácticamente la dio por cerrada.

"Las renovaciones están bastante definidas, faltan los últimos detalles un poco en todo. El anuncio oficial llegará, en mi opinión, dentro de no mucho", afirmó en declaraciones a 'GPOne'.

Domenicali también habló sobre el estado físico de Marc, afirmando que aún no está al 100% recuperado: "Este parón le ha servido para recuperar todavía un pedacito más. Se siente bien y este es el punto del que partir".

"Ciertamente la lesión fue importante, porque lo mantuvo alejado de las pistas durante mucho tiempo. Para estar en estas motos al nivel necesario para ganar hay que estar realmente al 101%: el 98% no basta. Veremos de aquí en adelante cuál será la situación, pero él se siente bien", zanjó.