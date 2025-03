El jefe de Pramac cree que Márquez no ha cambiado nada a Ducati: "Antes también ganaban..."

Marc Márquez ha empezado arrasando con Ducati. Dos victorias en las sprints y dos victorias en las carreras de los domingos. Sólo él sabe lo que es ganar en este mundial de MotoGP. Pero hay quien considera que si no hubiera sido Marc hubiera sido otro el que ganara con la Ducati.

Paolo Campinoti, jefe del equipo Pramac Racing, señala en 'Motosan' que el de Cervera no ha cambiado nada en la marca italiana: "No veo una gran diferencia entre los últimos tres años y ahora...".

"Ducati ganaba y gana, así que en lugar de ganar con Bagnaia, gana con Márquez. Pero Ducati siempre gana. No es que has fichado a un piloto que marca la diferencia y te lleva a ganar cuando antes no ganabas. No sé si me explico", dice el que fuera jefe de Jorge Martín, que continúa recuperándose de su lesión.

Precisamente sobre Jorge, recuerda su histórico 2024: "Sí, sí, era muy rápido, muy fuerte, le faltaba un poco desde un punto de vista, ¿cómo puedo decir?, más de fuerza mental, psicológica. Tal vez se calentaba demasiado, era un poco demasiado emotivo".

"Cuando encontró ese equilibrio, se convirtió en un verdadero fenómeno. Estoy convencido. Cuando vuelva, podrá darle guerra a Márquez, seguro", indica.

El año pasado plantaron cara a Ducati y ganaron. Algo nada habitual en MotoGP: "En 2023 perdimos el mundial de pilotos en la última carrera, así que llevamos dos años que el año pasado lo ganamos, el año anterior lo perdimos, pero llevamos el mundial hasta la última carrera, así que también fue a nivel emocional bastante agotador como experiencia".