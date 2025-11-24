La llamativa reflexión de un ex de Honda sobre el legado de Márquez: "Al igual que Pelé o Messi, Marc..."

Marc Márquez ha conquistado su noveno título mundial esta temporada. El de Cervera ha firmado uno de los mejores años de su carrera, en cuanto a pilotaje se refiere, y eso ha provocado que ningún piloto haya podido hacer sombra en la pelea por el campeonato.

Marc se ha adaptado a las mil maravillas a una Ducati que ha sido, con menos superioridad que otros años, la moto más sólida. Solo su hermano Álex pudo, a principio de año, ponerle en algún apuro. Aún así, el pulso entre ambos duró unos pocos meses, hasta que Marc se escapó por completo.

Alex Barros es uno de los pilotos brasileños más importantes. Corrió para Honda, casa también de Márquez durante muchos años, y tiene muy claro que Marc es uno de los grandes, no solo del motociclismo, sino del deporte mundial. Barros considera que va a ser muy complicado que alguien le supere.

"Mira, yo no he tenido la oportunidad de girar en moto con Marc en mi época porque Marc fue de otra generación. Pero lo veo muy difícil. Alex Márquez es el que conoce todos los secretos de su hermano. Si existe algún punto débil, Alex sabe cuál es, pero nunca lo contará hasta que su hermano se retire. Que lo hace muy bien y tiene que guardarse para sí también. Y es una cuestión de ética entre ellos que lo hace muy bien, pero es muy difícil. Marc es un piloto completo", reconoce el expiloto en unas declaraciones para 'Motosan'.

"Porque lo más difícil que te encuentra en un ser humano es que tenga todas las cualidades de piloto y la voluntad de hacerlo. A veces ves un piloto muy talentoso, pero tiene falta de dedicación. O al revés, es muy dedicado, pero no tiene el talento de falta de talento. Y Marc tiene todo. Son aquellos pocos de la historia que a cada 10 años nace uno como Pelé, digamos así, como Messi, pues Marc es uno de estos", concluye Barros.