El posible sustituto de Marc Márquez: "El riesgo de hacer el ridículo es grande"

NicolòBulega, subcampeón del Mundial de Superbikes, es el gran favorito de Ducati para suplir el eneacampeón en Portugal y Valencia.

Este miércoles y jueves el Circuito de Jerez está acogiendo dos jornadas de test privados de Michelin.

En el Ángel Nieto están probadores como Pol Espargaró, de KTM, o Michelle Pirro, de Ducati. Sin embargo, los de BorgoPanigale también han llevado a NicolòBulega.

El subcampeón del Mundial de Superbikes es el favorito por parte de la marca italiana para suplir a Marc Márquez en las dos últimas citas de la temporada en Portugal y Valencia.

Para Bulega, competir en MotoGP es "algo que me gustaría mucho" ya que "a cualquier piloto le encantaría subirse a la moto de Marc".

Sin embargo, es consciente que comparar sus tiempos -a los que no tendremos acceso al ser un test a puerta cerrada- con los del ilerdense puede llegar a ser muy deprimente.

"El riesgo de hacer el ridículo es alto, así que es una situación que hay que gestionar bien. Un poco de experiencia primero ayudaría a evitar un batacazo demasiado grande", señaló el declaraciones que publica 'As'.

"La idea es hacer pruebas, eso no es que te dé grandes expectativas, porque la comparación es con otros pilotos que llevan todo el año pilotando la moto y van al límite", zanjó.