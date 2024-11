Max Verstappen y Lando Norris son los dos grandes nombres de la Fórmula 1. El neerlandés se ha mantenido a la cabeza del mundial durante todo el año pero un bajón en el rendimiento del Red Bull y una mejora en Norris y McLaren ha igualado la contienda en un mundial que está muy igualado.

Son solo 47 puntos los que separan al neerlandés del británico a falta de cuatro grandes premios por disputarse. El 'Gran Circo' llega a la Brasil para correr en el circuito de Interlagos una de las pruebas más decisivas del campeonato.

En este duelo que ha dejado momentos tensos a lo largo del año. JuanPablo Montoya, expiloto de F1, sabe que la tensión de esos momentos viene provocado por Verstappen, al que critica duramente:"Lando le tiene demasiado respeto, lo cual no es malo. Lando es un gran tipo y sólo quiere correr limpio, pero no puedes hacerlo si compites con alguien como Max, que no corre limpio. Para nosotros, verlo es increíble. Es una televisión estupenda".

"Creo que Max se toma a cachondeo lo lejos que lleva las cosas. La única forma de pararle es empujarle. Max tiene que saber que tiene algo que temer de Lando. Cuando Carlos (Sainz) le bombardeó no le dio ninguna oportunidad de luchar. Max es el matón. Como piloto, no es lo que quieres ver, pero es una jugada inteligente. Max está más acostumbrado a tipos como Hamilton, que no se detendrían ante él ", ha reconocido Montoya en unas declaraciones para 'InstantCasino'.

La tensión se nota en uno de los fines de semana más importantes de la temporada. Verstappen cumplirá sanción en Brasil y eso le bridará a Norris la que puede ser la última oportunidad para meterse de lleno en la lucha por el mundial.