Un nuevo capítulo de la lucha entre Max Verstappen y Lando Norris. Y esta vez dirección de carrera sí actuó y sancionó al neerlandés. Fue castigado con veinte segundos y perdió cualquier oportunidad de luchar por el podio en el Gran Premio de México.

Y Lando empieza a estar harto de las maniobras de Max: "Sabía lo que me esperaba. No quería esperar algo así porque respeto mucho a Max como piloto, pero estaba preparado para esperar algo así. No es una conducción muy limpia, en mi opinión, pero lo he evitado, y ha sido una buena carrera".

"Las primeras vueltas, en gran parte, fue solo tratar de permanecer ahí y evitar el choque", explica el de McLaren, que ha recortado diez puntos este fin de semana.

Incluso aspiró a la victoria, pero Carlos Sainz estaba demasiado fuerte: "He tenido suerte de seguir en carrera después de las primeras vueltas. Ha sido un buen día para nosotros. Me hubiera gustado tener más vueltas para coger a Carlos, pero hemos perdido mucho tiempo al principio. Tenía ritmo para ganar, pero me han faltado vueltas".

"Estoy muy contento con que gane Carlos", cerró el excompañero de Sainz en el equipo McLaren.

Y la Fórmula 1 no para. La próxima semana una nueva cita con el Gran Premio de Brasil. Y seguro que una nueva batalla entre Verstappen y Norris. Hasta dos veces le echó fuera el de Red Bull, que parece estar dispuesto a cualquier cosa con tal de que no le adelante su rival.