Otra vez Max Verstappen contra Lando Norris. Y otra vez el neerlandés sacando de la pista a su rival. A Lewis Hamilton ya no le sorprenden. Cuando le cuestionaron por este incidente, y a pesar de no haberlo visto en la pista, tenía claro lo que había pasado. Porque él ya había pasado por la situación que está viviendo en Lando.

"Vi una columna de humo, como polvo, y sabía qué era, sabía qué debía haber sido... seguro que era él", dijo el piloto de Mercedes, que insistió en que no había visto las dos maniobras sancionadas y no podía opinar más.

"No lo he visto. No, pero todo lo que vi fue, creo que George Russell acababa de pasarme, y pude ver un grupo de coches por delante", expresó el británico, al que le queda muy poquito en Mercedes antes de marchar a la escudería Ferrari.

Su accidente con Verstappen en 2021

Esa temporada, Lewis y Max protagonizaron una lucha muy intensa con varios accidentes de por medio. Unos accidentes que deberían haber cambiado algunas normas del reglamento... pero que no acabó ocurriendo.

"Hablaron de ello durante mucho tiempo sin llegar a ninguna conclusión. Creo que dijeron que se sentarían en una de las próximas carreras para hablar de cómo podemos mejorarlo", denunció Lewis.

Las quejas de Norris

Lando está harto de las maniobras de Max en carrera. Aunque esta vez sí fue sancionado: "Sabía lo que me esperaba. No quería esperar algo así porque respeto mucho a Max como piloto, pero estaba preparado para esperar algo así. No es una conducción muy limpia, en mi opinión, pero lo he evitado, y ha sido una buena carrera".