El mundial de F1 encara su recta final y los candidatos al título empiezan a notarlo. Max Verstappen y Lando Norris son los principales favoritos a proclamarse campeones del mundo pero el foco no está puesto en ellos por eso. La lucha en Austin dejó el ambiente algo 'caldeado' sobre todo viendo las sanciones impuestas al líder del mundial y su posterior reacción.

Verstappen pilotó de una manera un tanto polémica en el GP de EEUU y eso le costó una sanción y muchas críticas por parte del mundo de la F1: "No escucho a esas personas. Hago lo que me da la gana, soy tres veces campeón del mundo y creo que sé lo que hago, tengo mi opinión, pero no tengo por qué compartirla aquí. Sí que escucho gente objetiva y cercana a mí, no a gente que solo quiere causar malestar".

"Mejor que no diga palabrotas, pero hay gente que es muy irritante. Sé quiénes son esas personas y no les presto mucha atención. He llegado a este punto de mi carrera por tener a la gente adecuada a mi alrededor y también por tomar mis propias decisiones, así que sé lo que hago, escucho a la gente con buen corazón. Algunas personas tienen bastantes prejuicios, pero al final, ese tampoco es mi problema, yo sólo sigo con mi vida", reconoció Max en rueda de prensa.

Son 47 puntos los que separan antes del GP de Brasil a Verstappen y a Norris a falta de cuatro grandes premios. El neerlandés sigue siendo claro favorito pero más comportamientos como el de Austin podrían llegar a costarle algo más que una sanción.