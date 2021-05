Pedro Acosta sigue haciendo vibrar al motociclismo español. El murciano, de 16 años, venció en Jerez en la categoría de Moto3 tras tomar la salida desde la 13ª plaza y ya es líder del Mundial con 51 puntos de ventaja. Y ojo, porque con este triunfo ha hecho historia.

Y es que Acosto es el primer piloto de todos los tiempos en lograr cuatro podios en sus primeras cuatro carreras iniciales en el Mundial.

No fue sencillo, pero ya venía avisando desde el 'warm up' gracias a un brillante tercer puesto. En su cabeza no había otra cosa que no fuera remontar, y estaba tremendamente motivado para hacerlo.

Rodrigo y Suzuki trataban de tirar delante en un grupo de siete pilotos que tenía como perseguidores a Oncu y a Acosta. El español pasó al turco, pero se fue largo perdiendo unas pocas décimas.

La cosa se fue animando, y Fenati se puso al mando mientras no dejaba de haber 'hostilidades' entre los pilotos de cabeza. Al italiano le pasó antes de la meta, y luego superó a Masiá y a Oncu en la curva 6.

El turco tenía ganas de fiesta, y en sus intentos por sobrepasar a Acosta tiró a Masiá y a Binder. Con Fenati segundo, Alcoba se subió al tercer puesto del cajón de Jerez.

Pedro Acosta fue primero, y con su victoria no hace otra cosa que sumar para ser líder destacado del Mundial, con 51 puntos de ventaja tras cuatro carreras disputadas.