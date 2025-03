Jorge Martín señala el Gran Premio en el que podría volver de su lesión: "No estaré al 100%, pero..."

Jorge Martín ha tenido un inicio de temporada muy duro. Cabe recordar, que el madrileño sufrió dos durísimas caídas durante la pretemporada que le obligaron a pasar por quirófano. Martín sigue recuperándose pero durante este Gran Premio de Las Américas ha podido estar presente en el 'box' para ayudar a Aprilia.

Martín ya avisó de que no podría volver a subirse a la moto hasta dentro de un par de carreras pero en Austin ya ha adelantado el Gran Premio que se marca en el calendario para volver: "No voy a subirme a ninguna moto hasta el momento adecuado, no quiero cometer el mismo error, imagínate que la próxima semana entreno y me rompo la cabeza o el cuello".

"Voy a esperar a Qatar, tal vez vaya allí, monte y no pueda continuar, o tal vez sí. No sé cómo estaré físicamente, pero seguro que no estaré al100%, aun así, lo intentaré", ha confesado en unas declaraciones recogidas por los medios presentes en el GP de Las Américas.

Martín también ha señalado la razón por la cual ha decidido acompañar al equipo a pesar de no poder competir: "No estoy al 100%, pero me estoy recuperando bien, más rápido de lo que me dijeron los médicos, y eso es positivo. Me gustaría estar corriendo, pero es complicado, sin embargo, estar aquí significa que el regreso se acerca. Quería pasar tiempo con el equipo para aprender cómo trabajan y que, cuando vuelva, no sea todo nuevo. Para mí, ya estoy compitiendo este fin de semana, aunque no esté en la pista"

La lesión ha sido un golpe muy duro a nivel mental para Martín. El de Aprilia tendrá pocas opciones de competir por el título, y más viendo como está Márquez. Aún así, Jorge podría competir por victorias con una Aprilia que no está ofreciendo un mal rendimiento.