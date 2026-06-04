Mensaje directo de Marc Márquez a Martín y Bezzecchi: "Si lucho por la victoria..."

El vigente campeón del mundo de MotoGP tiene claro que si llega al podio será porque "el resto está haciendo algo mal".

"No voy a caer en la trampa"

Tras ser quinto el sábado y séptimo el domingo en Mugello, Marc Márquez afronta con otra cara el Gran Premio de Hungría de MotoGP.

El ilerdense es consciente de que aún no está al 100% físicamente, pero también sabe que Balaton es un trazado menos exigente que le podría beneficiar.

En la rueda de prensa previa, al '93' le han preguntado si podría optar a algo grande este fin de semana... y no ha podido ser más claro.

"¿Se podría optar? Sí, pero no toca. No voy a caer en la trampa", ha explicado el eneacampeón del mundo.

"Si lucho por la victoria o por el podio eso significaría que el resto está haciendo algo mal", ha añadido.

Marc ha incidido en que "el hielo es tu mejor amigo" durante una recuperación que tiene sus tiempos: "No hay ningún súper hombre en esta tierra y el cuerpo no hace milagros".

"Se necesitarán algunas semanas y, sobre todo, para tener confianza en la moto tendré que trabajar mucho, pero sobre todo tengo que recuperar mi mejor condición física", ha zanjado.