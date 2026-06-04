Ahora

"No voy a caer en la trampa"

Mensaje directo de Marc Márquez a Martín y Bezzecchi: "Si lucho por la victoria..."

El vigente campeón del mundo de MotoGP tiene claro que si llega al podio será porque "el resto está haciendo algo mal".

Marc MárquezMarc MárquezGetty

Tras ser quinto el sábado y séptimo el domingo en Mugello, Marc Márquez afronta con otra cara el Gran Premio de Hungría de MotoGP.

El ilerdense es consciente de que aún no está al 100% físicamente, pero también sabe que Balaton es un trazado menos exigente que le podría beneficiar.

En la rueda de prensa previa, al '93' le han preguntado si podría optar a algo grande este fin de semana... y no ha podido ser más claro.

"¿Se podría optar? Sí, pero no toca. No voy a caer en la trampa", ha explicado el eneacampeón del mundo.

"Si lucho por la victoria o por el podio eso significaría que el resto está haciendo algo mal", ha añadido.

Marc ha incidido en que "el hielo es tu mejor amigo" durante una recuperación que tiene sus tiempos: "No hay ningún súper hombre en esta tierra y el cuerpo no hace milagros".

"Se necesitarán algunas semanas y, sobre todo, para tener confianza en la moto tendré que trabajar mucho, pero sobre todo tengo que recuperar mi mejor condición física", ha zanjado.

Las 6 de laSexta

  1. Un general asegura que la UCO avisó a la cúpula de la Guardia Civil de que Leire Díez "tenía control" sobre la directora
  2. La UCO concluye que el 'one' al que se refiere Leire Díez "solo" puede ser Pedro Sánchez
  3. David Sánchez niega que interviniera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como en la de su amigo
  4. Muere un casco azul serbio y dos españoles resultan heridos leves en un ataque en el sur de Líbano
  5. Los bomberos se solidarizan con los profesores de Valencia en una nueva jornada de manifestaciones: "La educación también salva vidas"
  6. La visita de León XIV a España, en cifras: más de 20.000 voluntarios, un Bernabéu a reventar y un impacto económico de más de 125 millones