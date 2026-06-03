Un agente de MotoGP dice que Márquez tuvo "suerte" de no enfrentarse a Martín por el título en 2025

Carlo Pernat, agente de pilotos en la categoría reina, cree que Marc fue campeón porque Jorge Martín no pudo luchar por las lesiones.

Marc Márquez llegó a Ducati y se convirtió en campeón de MotoGP a las primeras de cambio. Arrasó, dejando muy atrás a cualquier rival. Pero el agente de pilotos Carlo Pernat ha dicho que Marc "tuvo suerte" de que Jorge Martín no pudiera competir con la Aprilia por las lesiones.

En palabras que publica 'Motosan' este miércoles, esto dice Pernat: "Quizá en 2025 también fue una suerte para Marc correr sin Jorge Martín en la pista, corrió solo".

Está convencido de que ya ha perdido el de 2026: "Está claro que el mundial ya está casi perdido. Se está arriesgando. Él, en mi opinión, se está preparando para la próxima temporada, está intentando ponerse en forma físicamente para poder, la próxima temporada, volver a dar una paliza a todos".

Ve a Ducati muy tocado por la lesión de Márquez y por la superioridad de Aprilia: "La Ducati ha recibido un buen golpe. El golpe más duro es el de Márquez, pero no por culpa de Márquez: por culpa de lo que está pasando, de lo que ha pasado. Con el hombro no consigue ser el Márquez de antes y él mismo lo ha dicho. Y eso es lo más preocupante".

"Ha dicho: 'No sé si volveré a ser el Márquez de antes'. Palabras suyas. Palabras duras, palabras difíciles, pero palabras sinceras, como él es sincero", cierra el agente.

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