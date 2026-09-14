Las imágenes del rescate de los dos militares estadounidenses en territorio iraní: "Fue uno de los mejores momentos de mi vida"

Los detalles La cadena 'CBS' ha publicado un reportaje con los vídeos del rescate de los dos militares y ha contado con el testimonio de Bravo, el oficial que estuvo dos días perdido en territorio iraní.

El 3 de abril de 2026, Irán derribó un caza F-15E estadounidense en Oriente Medio, obligando a sus dos pilotos a eyectarse y aterrizar en territorio iraní. Ambos fueron rescatados por EE.UU., aunque Bravo, uno de los pilotos, pasó dos días en una montaña iraní. El programa '60 Minutes' de CBS reveló detalles de la operación de rescate, destacando la profesionalidad del equipo estadounidense. Alpha fue rescatado primero, mientras Bravo, herido y escondido en una montaña, fue localizado tras enviar un mensaje de supervivencia. Finalmente, un helicóptero lo rescató, asegurando su regreso a salvo.

Tres de abril de 2026. Irán derriba el primer caza F-15E estadounidense de la guerra en Oriente Medio y los dos pilotos que iban en él tuvieron que eyectarse y aterrizaron en territorio iraní. Los dos fueron rescatados por EEUU, aunque uno de ellos pasó dos días en una montaña iraní. Una operación a la que ha arrojado luz el programa '60 Minutes' de la CBS a través de las imágenes de ambos rescates y con el testimonio del oficial que fue perseguido durante 48 horas por la Guardia Revolucionaria.

Ambos militares, denominados Alpha y Bravo para preservar su anonimato, fueron alcanzados por un misil iraní, algo que Bravo ha descrito que fue como "ser atropellado por un tren de carga". Al ver que no podían continuar en la aeronave, tuvieron que eyectarse. Ahora bien, aquí vino un nuevo problema. Alpha abandonó el caza sin problemas, pero Bravo sufrió un percance con su paracaídas que le llevó a aterrizar en un lugar completamente diferente al de su compañero.

Tras una operación de seis horas, el Ejército estadounidense rescató a Alpha gracias al despliegue de 21 aeronaves. "Cualquier ocasión en la que cruzas la línea enemiga durante el día es arriesgada. Hubiéramos preferido ir de noche, pero debido el peligro que corría Alpha 44 la decisión fue ir de día para garantizar que podíamos llegar a él antes que cualquier otro", ha señalado para el citado medio el presidente del Estado Mayor Dan Caine.

"Sigo maravillado por la profesionalidad y la destreza táctica de los especialistas en búsqueda y rescate en combate y de la Fuerza Conjunta que llevaron a cabo las misiones de rescate de mi compañero y de DUDE 44 Bravo, tanto los que estaban en el campo de batalla como los que trabajaban tras bambalinas. No hay palabras para expresar lo agradecidos que estamos mi familia y yo, ni lo orgulloso que me siento de servir junto a cada uno de ellos", ha aseverado Alpha en un comunicado a '60 Minutes' ya que, al seguir trabajando para la Fuerza Aérea, declinó aparecer en el reportaje.

No obstante, el rescate de Alpha era solo la primera parte. Seguía quedando en territorio iraní Bravo, al que no pudieron localizar en primera instancia. Mientras tanto, Irán había ordenado su búsqueda para capturarle. Y, para más inri, el oficial en cuestión estaba herido tras el aterrizaje.

"Tuve lesiones, pero todos entrenamos para adaptarnos y superar las dificultades a las que nos enfrentamos. A pesar de las lesiones, me alejé lo más rápido que pude del lugar donde aterricé", ha narrado Bravo, quien sí ha aparecido en el reportaje de la CBS.

"En un momento dado, cuando levanté la vista y no vi el paracaídas, fue lo más aterrador que he visto en mi vida", ha afirmado en la primera ocasión que ha relatado lo ocurrido públicamente.

Finalmente, Bravo pudo enviar en su primera noche en Irán un mensaje que demostraba su supervivencia, lo que llevó a Estados Unidos a preparar un dispositivo para rescatarle. Eso sí, debido a la peligrosidad del mismo, el militar tuvo que pasar un segundo día en territorio iraní antes de que llegara su ayuda.

"Y en el corazón de Irán, donde nos encontrábamos, hay valles desérticos de gran altitud, pero también impresionantes acantilados escarpados. Así que me encontré en uno de esos valles, con acantilados a ambos lados", explica ya que Bravo estaba la cima de una montaña de unos 2.000 metros para ocultarse allí mientras esperaba.

"Tendrás que preguntarle a él (si escaló la montaña), pero imagino que sí. Es lo que haría yo. Tú tienes que llegar al terreno más alto, quieres aislar el peligro debajo de ti para que puedas observar a cualquier persona que se esté acercando y poder tomar la decisión de qué vas a hacer para evitarlos", ha asegurado al respecto Dan Caine.

Antes de que pudiera extraerle, el Ejército estadounidense lanzó un dron contra varios miembros de la Guardia Revolucionaria que estaban cerca de la zona para poder garantizar la seguridad de la operación.

Tras ello, un helicóptero que EEUU prefiere no mostrar para evitar su identificación aterrizó en la montaña, dos militares bajaron y ayudaron a Bravo a huir de allí. "Uno de los mejores momentos de mi vida", ha dicho Bravo sobre aquel rescate.

"Es una historia de trabajo en equipo, de entrenamiento, de fe, de decisiones y de liderazgo para hacer algo que pasará a la historia como ejemplo de lo que Estados Unidos está dispuesto a hacer para cumplir su promesa y no dejar a nadie atrás", ha concluido Bravo sobre su rescate.

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