La llamativa 'peineta' de Álex Márquez a Acosta en Misano tras adelantarle

El ilerdense y el murciano tuvieron sus más y sus menos sobre la pista. Álex adelantó a Pedro y respondió con un sorprendente gesto.

El Gran Premio de San Marino tuvo como gran protagonista a Marc Márquez, que se puso líder del Mundial por primera vez esta temporada. El de Ducati consiguió 37 de 37 puntos en Misano dando un golpe tremendo encima de la mesa y lanzando un mensaje claro a las Aprilia.

Por si fuera poco, en el podio le acompañaron dos pilotos españoles. Su hermano Álex y Pedro Acosta completaron el triplete español en territorio Rossi. Sin embargo, en la pelea por la segunda palza, el ilerdense y el murciano tuvieron un rifirrafe curioso.

Tras una intensa lucha, en la que también estaba involucrado Jorge Martín, Álex adelantó a Acosta. El de Gresini, tras culminar la maniobra, le hizo una 'peineta' a su rival dejando sin duda una de las imágenes de la carrera. Un gesto de tensión que después de la carrera no fue a más.

Otra de las imágenes llamativas de la jornada fue la de Valentino Rossi celebrando el adelantamiento de Jorge Martín a Marc Márquez en las primeras vueltas. Le duró poco la alegría a 'Il Dottore' que vio como Marc recuperaba vueltas después la primera posición y terminaba ganando la carrera.

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