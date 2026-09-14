El futuro de la IA y el momento que podría cambiarlo todo: Trump ignora los avisos de los grandes expertos mientras crece la preocupación

El contexto Cada vez son más las voces que alertan sobre los riesgos de la IA. Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk se han unido para pedir que se frene su avance ante un Trump que prefiere no escuchar.

La preocupación por el avance de la Inteligencia Artificial (IA) sigue creciendo, especialmente tras las advertencias de Evan Hubinger, investigador de Anthropic, sobre el potencial peligro de esta tecnología. Hubinger sugirió que la IA podría amenazar a la humanidad en la próxima década. Además, Jacob Coxon, ex investigador de Anthropic y OpenAI, renunció por considerar que estas empresas gestionan irresponsablemente el desarrollo de la IA. Figuras como Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk han pedido frenar su avance. Sin embargo, el presidente Donald Trump minimiza estas preocupaciones, argumentando que detener el desarrollo de la IA permitiría a China adelantarse a Estados Unidos.

La preocupación sobre el avance de la inteligencia artificial (IA) no para de crecer. El debate sobre su peligro ha aumentado después de que Evan Hubinger, investigador de Anthropic y uno de los 'padres' de la IA, advirtiese que "podría matar a todos los seres humanos en la próxima década".

"Creemos con sinceridad que podría matar a todos los humanos. Personalmente, pienso que es más del 10% dentro de la próxima década", escribió en sus redes sociales.

Antes de este comunicado, se conocía que el investigador de la 'startup' de IA Anthropic Jacob Coxon había presentado su dimisión al considerar que tanto esta firma como OpenAI, donde también trabajó, actúan con irresponsabilidad en el desarrollo de la IA, que define como una tecnología que no debe ser subestimada y que podría suponer un amenaza para la humanidad.

Lo cierto es que Coxon no ha sido el único investigador que se ha retirado del desarrollo de los modelos de IA en los últimos años tras advertir de los peligros de este desarrollo tecnológico.

Una situación que ha hecho que la alarma crezca y que ha unido a los principales líderes, investigadores y expertos del sector para pedir que se frene su avance. Dario Amodei, Sam Altman y Elon Musk son tres que saben de inteligencia artificial, que saben de lo que es capaz la IA y de lo que puede llegar a ser capaz, tres líderes que se han puesto de acuerdo. Tanto el mandamás de Tesla y X como los de Anthropic y OpenAI abogan por apretar el botón de freno ante el rápido avance de esta tecnología.

De hecho, OpenAI ha llegado a descartar salir a Bolsa por las dudas sobre la seguridad de la IA, señalando que se trata de "un momento poco aconsejable".

Sin embargo, todo este panorama no alerta a Donald Trump. El presidente de Estados Unidos hace oídos sordos a todas estas advertencias. Para el republicano, quienes piden regular IA son "fuerzas negativas". Tampoco cree que este tipo de tecnología sea capaz de acabar con la humanidad, como se ha venido diciendo.

"Podemos poner salvaguardas, podemos hacer esto y aquello, pero creo que hay muchas fuerzas negativas planteando el tema que no deberían estar planteándolo. Y están planteando cosas que no van a suceder. Pero quien gane con la IA, gana. Es una expresión que se me ocurrió y es verdad", ha llegado a declarar.

Para el mandatario, la cuestión está en que si Estados Unidos ralentiza el desarrollo de la IA, China avanzaría, algo que no está dispuesto a que suceda.

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