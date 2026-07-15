El motivo por el que a Marc Márquez no le gusta la MotoGP actual: "Disfrutaba de las motos en..."

El vigente campeón del mundo ha mostrado su añoranza al recordar sus primeros años en la categoría reina y aquellas motos con las cuales más ha disfrutado pilotando, en comparación con las actuales.

MotoGP, al igual que el resto de competiciones deportivas, está experimentando cambios de forma frecuente, tanto en su modelo de negocio como en el desarrollo de las carreras y su funcionamiento. Sin embargo, estas modificaciones no siempre llegan a buen puerto o satisfacen a los deportistas.

Este es el caso de Marc Márquez, vigente campeón del mundo y candidato a revalidar dicho título. El ilerdense lleva pilotando desde que era pequeño, y su pasión por las motos continúa latente, pero ha asegurado que añora la época donde no había tanta tecnología y aerodinámica.

"Cuando más disfrutaba de las motos era en 2014, 2015, 2016, cuando no teníamos tanta aerodinámica. Ahora es verdad que son muy agradables de pilotar, pero es más un estilo robotizado", asegura Márquez en una entrevista concedida al canal de YouTube, 'Bike World'.

Aunque las nuevas motos continúan siendo agradables para los pilotos, el español lamenta perder parte del control ante la aerodinámica. "Tienes que seguir lo que te pide la aerodinámica, y no puedes forzar la moto. En cambio, en esas motos sin aerodinámica, si pilotabas fuerte, ibas más rápido. Porque empezabas a derrapar, a perder la delantera, a deslizar", concluye Márquez.

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