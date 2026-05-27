El Rayo Vallecano se queda a un paso de la historia en Europa

El Crystal Palace de Yéremy Pino se convierte en nuevo campeón de la Conference League tras derrotar al Rayo Vallecano en la gran final: 1-0.

A un paso de la historia. El Rayo Vallecano se quedó muy cerca de conquistar Europa. Cayó en la final de la Conference League contra el Crystal Palace (1-0) de Yéremy Pino, presente en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial. El cuadro de Íñigo Pérez, en una temporada que difícilmente olvidará, se quedó muy cerca.

Era la primera final europea para un Rayo Vallecano que se citaba con la historia, la historia de un barrio que quiere ser enorme. Y a pesar de los nervios iniciales, el cuadro de Íñigo Pérez dispuso de dos acercamientos peligrosos en el acto inicial. Uno de Alemao y otro de Unai López. Ninguno de los dos acabó en gol.

El Crystal Palace también tuvo la suya. Mitchell remató de cabeza pegadito al palo. El cuadro inglés fue superior, sobre todo con la posesión.

Y a los cinco minutos del segundo tiempo, el Palace se puso por delante. Mateta aprovechó un rechace que Batalla dejó en el área para rematar al fondo de la portería. No había fuera de juego. Y Yéremy Pino estuvo a un centímetro del segundo, con una falta que se estrelló en los dos palos.

Batalla evitó el doblete de Mateta. Estaba desatado el Palace, con un Rayo Vallecano en la lona. Un momento crítico en la final.

Pero a partir de ahí todo cambió. El Palace se echó atrás, protegiendo un resultado que le hacía campeón, y el Rayo mejoró con los cambios. Entraron Pedro Díaz, Camello, Ilias y Pacha Espino. Todos ellos para colocarse en el ataque. Todo era ataque, todo era dominio. Con oportunidades que se sucedían. Aunque tímidas.

No pudo el Rayo. Remó y remó, pero no llegó a la orilla. La gesta estuvo cerca. La conquista de Europa estuvo cerca. Las lágrimas en la grada asomaban. El barrio de Vallecas se quedó a un paso de la historia.

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