La demoledora caída de Marc Márquez en el Gran Premio de Jerez

El de Cervera perdió el control de su moto en la zona rápida cuando rodaba segundo muy cerca del liderato. Un duro golpe para Marc y sus aspiraciones al Mundial.

En el fin de semana en el que Marc Márquez tenía la oportunidad de dar un golpe en la mesa, todo se desvaneció. El ilerdense firmó una gran salida con la que mantuvo la primera posición. Marco Bezzecchi asomaba de cerca a Marc pero el italiano tuvo que ceder el segundo lugar a Álex Márquez tras un gran adelantamiento del de Gresini.

Fue el propio Álex quien una vuelta después de arrebataría la primera plaza a su hermano. Marc siguió de cerca al nuevo líder hasta que se fue al suelo. En una curva rápida, el de Ducati perdió el control de la parte delantera de su moto haciendo imposible evitar la caída.

Todo en un gran premio en el que se esperaba que Marc comenzara a amenazar el dominio de las Aprilia. Tanto Bezzecchi como Jorge Martín se situaron en la puestos de arriba con el objetivo de aprovechar la caída de Márquez y seguir aumentando su distancia con respecto al nueve veces campeón del mundo en el Mundial.

Un incidente que complica, y mucho, las opciones Marc en la pelea por el título. El ilerdense no muestra mejora en las sensaciones con la Ducati. Una situación que debe mejorar si Márquez pretende tener la oportunidad de luchar por levantar el trofeo de campeón