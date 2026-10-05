El jefe de Ducati se rinde a Márquez tras otro pleno en Japón: "Su trabajo es excelente"

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que las dos partes están trabajando conjuntamente para llegar al objetivo del título de MotoGP.

Otros 37 puntos para Marc Márquez en el mundial de MotoGP y la lucha por el título, contra Jorge Martín, sigue muy apretada. Y desde Ducati se rinden al trabajo que está haciendo el actual campeón de la categoría reina del motociclismo.

Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, celebra poder contar con Marc en este momento en el que la moto está sufriendo: "Marc está haciendo un trabajo excelente. Al fin y al cabo, lo queríamos, y de hecho, él nos quería a nosotros y nosotros a él".

En declaraciones que publica 'Motosan', el ingeniero italiano deja claro que trabajan juntos para salir campeones y que se necesitan mutuamente: "Como siempre he dicho, es difícil distinguir cuánto valor aportan el piloto, el equipo o la moto. Lo que importa son los resultados que conseguimos, así que estamos contentos de haber ganado en Japón".

Ahora llega Indonesia, un trazado donde la moto roja podría sufrir y la Aprilia escaparse en cabeza. Pero Gigi cree que habrá más igualdad de la esperada: "Creo que cuando llegas al final del campeonato, ya no hay carreras en las que seas el favorito o el menos favorito. El piloto suele sacar un as de la manga si es necesario".

"Creo que de ahora en adelante, todas las carreras serán difíciles para todos", expresa Dall'Igna.

Con dos puntos de distancia entre los dos contendientes y seis carreras por disputar, este mundial se decidirá en pequeños detalles. Y sobre todo no cometiendo errores. Ese es el plan de Marc de aquí al final: atacar en algunos circuitos y asegurar en otros.

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