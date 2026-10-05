'Advertencia' de Márquez a Martín y Bezzecchi tras su exhibición en Japón: "La mentalidad..."

El ilerdense reconoce que debe pasar al 'modo ataque' en una pelea por el título que está que arde. Las Aprilia, ante un enemigo común.

Marc Márquez está a tan solo dos puntos de volver a situarse líder del campeonato de MotoGP. Ese puesto lo ocupa de momento Jorge Martín, que a pesar de la victoria de Marc en Motegi, supo reducir daños firmando un gran segundo puesto.

Esa está siendo la gran fortaleza de Jorge. El madrileño ha ganado pocas carreras este curso pero comete muy pocos errores, a diferencia de su compañero Marco Bezzecchi. El italiano comenzó muy fuerte el año pero varias caídas en carrera de domingo le han convertido en el piloto que más complicado lo tiene de los tres de arriba.

Márquez sabe que está ante dos pilotos que cuentan con la que quizás sea la moto más completa de la parrilla. Aún así, el de Cervera entiende que la pelea por el Mundial ya ha entrado en su momento más clave y rechaza cualquier estrategia que no suponga atacar pensando en el próximo GP de Indonesia, donde nunca ha terminado una carrera.

"La mentalidad tiene que ser de ataque, luego veremos. No puedes empezar a pensar que tendrás que intentar defenderte. Obviamente, si tenemos alguna dificultad durante el fin de semana, intentaremos mantenernos lo más cerca posible del mejor resultado, ese es el objetivo", reconoce Marc.

El ilerdense añade, en declaraciones que recoge 'Motosan', que debe ir a Mandalika con pensamiento positivo: "Pero no puedo ir allí con una mentalidad negativa, pensando en el hecho de que nunca he terminado una carrera en ese circuito. Hablaremos de ello el jueves y el viernes saldremos a la pista con una mentalidad positiva".

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