Elogio supremo de Jorge Martín a Marc Márquez: "Soy muy privilegiado por pelear con uno de los mejores de la historia"

El líder del Mundial se rindió ante el vigente campeón tras el Gran Premio de Japón: "Está claro que Marc comete muy pocos errores y, cuando se pone primero, es difícil batirlo, pero todo puede pasar".

Tras el Gran Premio de Japón disputado este fin de semana en Motegi, Jorge Martín salió como líder del campeonato con dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez, que se llevó la victoria en el circuito nipón.

El de San Sebastián de los Reyes, que terminó segundo en la carrera del domingo, se rindió ante su rival tras bajarse de la moto: "Me siento muy privilegiado de estar peleando con uno de los mejores de la historia por un Mundial".

El campeón del mundo en 2024 incidió en el "valor" del Mundial que está haciendo: "Creo que esto ya dice mucho del valor que tiene mi campeonato y de cómo estaba hace un año en este circuito: volviendo a casa con la clavícula rota y hoy estoy aquí, en el podio, con el primer podio de Aprilia, el récord de la pista... Así que estoy muy contento".

"Creo que estamos encontrando un gran feeling. Hoy he podido plantarle un pelín de cara a Marc, pero igualmente yo creo que no era el día para ganarle. Creo que lo tenía todo para ganarnos y era muy, muy complicado. Aun así, he intentado ponérselo difícil y, bueno, he estado toda la carrera muy, muy cerca", explicó en declaraciones que publica 'As'.

Martín reconoce la dificultad de enfrentarse a Márquez, pero confía en sus posibilidades: "Está claro que Marc comete muy pocos errores y, cuando se pone primero, es difícil batirlo, pero todo puede pasar".