Aprilia desafía a Marc Márquez: "Se lo pondremos difícil"

Massimo Rivola, jefe de la marca de Noale, ha afirmado que el Mundial es "un duelo entre Aprilia y Marc".

"Me parece que es más bien un duelo entre Aprilia y Marc, porque las otras Ducati han llegado a veinte segundos de Marc": así de contundente se mostró Massimo Rivola tras el Gran Premio de Japón cuando le preguntaron por la lucha por el título.

Tras la cita en Motegi, Jorge Martín mantiene el liderato, pero con tan solo dos puntos de ventaja sobre Marc Márquez y 49 sobre su compañero de equipo, Marco Bezzecchi.

En declaraciones a 'GPOne', el jefe de Aprilia incidió en que "el duelo es con Marc": "Va a ser precioso, largo y precioso. Y no es que Márquez haya llegado ahora; Marc ya había estado en cabeza del campeonato durante un breve periodo".

"Es cierto que ellos dos son los que tienen, de momento, más puntos de ventaja. Yo sigo contando con Marco. Puede que me equivoque, pero Pedro nos dará muchas alegrías más. Creo que no cometer errores será lo que determine el desenlace", añadió.

Y Rivola afirma que no se lo pondrán fácil al '93': "Sin duda sabemos que Marc nos lo pondrá difícil hasta la última curva, pero creo que nosotros también se lo pondremos difícil a él".