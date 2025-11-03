Habla Gigi Dall'Igna
El jefe de Ducati reconoce que Márquez es un compañero de equipo "difícil": "No porque incomode..."
Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, dice que a Marc "es mejor tenerlo como amigo que como enemigo": "Es un piloto muy fuerte".
El debate sobre si Marc Márquez ha perjudicado a Pecco Bagnaia en Ducati lo ha cerrado por completo el jefe de la marca italiana. Porque aunque ha reconocido que Marc es un "compañero difícil", ha querido dejar claro que no es porque sea "incómodo" para sus compañeros de garaje.
Así se pronuncia Gigi Dall'Igna en una entrevista a 'AS': "Para mí es mucho mejor tenerlo como amigo que como enemigo...".
"Sin duda es un compañero de equipo difícil para un piloto, no porque haga algo para incomodar a su compañero de equipo o a los pilotos que corren con la misma moto, sino simplemente porque es un piloto muy fuerte", reconoce el ingeniero italiano después del brillante título de su piloto.
Siete títulos con Honda y uno con Ducati. "Sinceramente, estoy muy contento de que haya ganado tanto con otro fabricante diferente, aunque eso fuese en el pasado un problema para nosotros", apunta Gigi.
"Ahora ha demostrado que es capaz de dominar dos equipos de trabajo completamente distintos, a los que ha sabido llevar hasta la victoria. Yo estoy muy satisfecho de poder ganar con él y de cómo han sido las cosas. Para nosotros, como equipo, lo que más importa siempre es ganar. Pero sin duda ganar con un piloto tan importante es algo que también nos hace sentir orgullosos", dice uno de los hombres fuertes de la escudería Ducati.
Con Marc Ducati ha arrasado en el mundial de pilotos. No con un Pecco Bagnaia que lo ha pasado realmente mal en este mundial 2025.