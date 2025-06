La contundente respuesta de Marc Márquez: "¿Bagnaia? No lo miro porque no me interesa"

"No miro a Pecco Bagnaia, me interesa mi lado del box". Así de contundente se ha mostrado Marc Márquez en Aragón a la hora de hablar de la velocidad que ha mostrado en esta primera jornada. El de Ducati sólo piensa en lo que hace él y no lo que hace su compañero de equipo.

"Te contestaré honestamente, no lo miro porque no me interesa. O sea, me interesa mi lado del box. Me interesa sacar el 100% de lo que tengo yo y me fijo en el segundo que va más rápido ahora mismo con una Ducati, que es Alex y es con él con el que estoy comparando un poquito más", dice Marc.

Deja claro que no mira lo que hace Pecco: "Respecto a Pecco, no sé que está probando, no sé qué dirección está tomando. Simplemente me guío de mis instintos y de lo que siento yo en la moto".

Parece que Honda o KTM están más cerca que nunca. Con el paso de los fines de semana poco a poco se colocan detrás. Y Márquez lo sabe: "Evidentemente están más cerca las otras marcas. Lo dije en la rueda de prensa que esto es MotoGP y esto hace que que las otras marcas con concesiones se van acercando, van mejorando y es un poquito el objetivo de las concesiones que se vea un campeonato más igualado".

"Yo defiendo los colores Ducati y evidentemente quiero que sea la mejor moto, pero también defiendo el espectáculo al motociclismo. Contra más marcas delante, pues mejor para el espectáculo, para las marcas y para los pilotos incluso", sentencia el ocho veces campeón del mundo.