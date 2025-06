El cachondeo de Alex Márquez con Ducati: "No le hagáis caso a Marc, si le pones una bicicleta aquí..."

"A Marc le pones una bicicleta aquí y va rápido". Es la frase que Alex Márquez le dijo a Ducati cuando le hablaron de las pruebas de neumático que había hecho su hermano. Porque tiene muy claro que Marc puede ir rápido en cualquier situación en este Gran Premio de Aragón.

"Marc esta mañana también con 18 vueltas, ha sido rápido. Se reían en Ducati, porque cuando me han dicho 'Marc ha hecho la comparativa', yo les he dicho 'no le hagas caso a Marc, no es una referencia aquí. Le pones una bicicleta y va rápido'", apunta el piloto de Gresini.

"Si le pusiéramos un neumático mucho más duro atrás. haría el mismo tiempo. Se reían todos, pero es la verdad", dice Alex.

Sobre el campeonato de MotoGP, dice que prefiere no mirar cómo está la tabla: "La verdad es que no he mirado cómo está el campeonato ahora mismo, la diferencia que hay con el tercero. Al final nosotros no solo tenemos que mirar delante, también honestamente miro un poquito detrás y la distancia que hay con Pecco Bagnaia".

"Porque hay que ser realistas también. Nadie daba un duro porque nosotros estuviésemos segundos; entonces para nosotros esto ya es un regalo. Pero estamos en una situación muy buena donde podemos soñar con algo grande. Pero hay que ir carrera a carrera; aprovechar nuestras oportunidades. Y el sumar es lo que nos puede dar algo de esperanza. Aunque luchando con un tío como Marc Márquez será difícil", sentencia Alex.