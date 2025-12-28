Emotivo momento entre Cristiano Ronaldo y Djokovic: "Tenemos una historia similar"

El serbio y el portugués coincidieton en la gala de los Global Soccer Awards y se dedicaron una bonitas palabras de admiración cuando Cristiano le tuvo que entregar un premio a 'Nole'.

Novak Djokovic y Cristiano Ronaldo han sido dos de las personalidades del deporte más influyentes de la historia. Ambos son absolutos triunfadores en sus respectivos campos siendo considerados elementos tremendamente determinantes para el desarollo del tenis y del fútbol respectivamente.

Tanto el serbio como el portugués se encuentran claramente en la recta final de sus carreras pero siguen siendo capaces, a pesar de su edad, de competir en la élite del deporte. 'Nole' afronta un nuevo año con el objetivo de seguir compitiendo por 'Grand Slams' y Cristiano sigue mirando con ambición la próxima cita mundialista del verano de 2026.

Los dos siguen teniendo 'hambre' de conseguir éxitos en sus deporte y son, el uno para el otro, un ejemplo de admiración. Ambos lo han reconcido en la gala de los 'Global Soccer Awards' cuando Cristiano le ha hecho entrega a Djokovic de uno de los galardones.

En ese momento, el portugués le ha querido dedicar un emotivo mensaje a Novak: "(Djokovic) Es un ejemplo. Cuando alguien es un ejemplo, habla por sí mismo. Tenemos una historia parecida. Es un ejemplo para todas las generaciones y las que van a venir".

'Nole' ha respondido contando cuándo se conocieron: "Cuando jugaba en el Real Madrid y yo estaba allí en un torneo. Para nosotros cada vez que venía era una presión añadida pero también una inspiración para dar lo mejor de nosotros. En aquel tiempo él dominaba en el mundo y todavía lo hace".

"Hay un momento ya donde puedes estar en cuestión, pero ves ejemplos como el de Cristiano, lo que ha conseguido hacer, hay muchas similitudes. En esencia no jugamos el mismo deporte pero nos hemos empujado el uno al otro y demostrar a otras generaciones que no hay límites", concluyó el serbio.