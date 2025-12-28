La polémica norma que la FIA implementará a partir de 2026

El máximo organismo de la Fórmula 1 cambiará el importe que se cobraba por llevar a cabo una protesta. La cuantía se multiplica por diez obligando a los equipos a pensárselo mucho más antes de inciar una queja.

2026 llega con muchísimos cambios a nivel de motor y de reglamentación de este mismo. Los equipos se han visto envueltos en un proceso de desarrollo muy costoso y emocionante que, de haberse llevado a cabo de manera exitosa, podría suponer un cambio tremendamente sorprendente en sus respectivas aspiraciones.

Fernando Alonso junto con Aston Martin son algunos de los señalados para llevar dar un gran paso en lo que ha competitividad se refiere. El Aston diseñado por Adrian Newey podría poner fin a dos temporadas casi para olvidar de Fernando.

El bicampeón puede que tenga la oportunidad de volver a ganar o luchar por podios si el coche consigue rendir a un buen nivel. A nivel de espectáculo y emoción, el cambio de reglamento podría ser fundamental para que todo lo que suceda en la pista entretenga mucho más a los aficionados.

Sin embargo, hay una norma que también implementará la FIA y que no tiene que ver con estos asuntos. Según 'Motorsport', a partir de 2026, el máximo organismo de la Fórmula 1 comenzará a cobrar a las escuderías 20.000€ por cada protesta que se quiera llevar a investigación.

Cabe recordar, que el importe recaudado hasta ahora era solo de 2.000€. La cuantía exigida por la FIA será diez veces mayor por lo que, evidentemente, los equipos pensarán con algo más de detenimiento presentar una queja ante semejante variación.