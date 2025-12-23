Ahora

Alonso no para ni en vacaciones: otra vez entrenando con el mundial de F1 ya en la cabeza

El piloto asturiano vuelve a llevar su kart al límite en plenas vacaciones después de que haya finalizado el mundial de la Fórmula 1.

Alonso

A un mes de subirse al nuevo Aston Martin, Fernando Alonso no piensa en descansar en vacaciones. Con su kart, derrapando, ha vuelto a pilotar al límite. No hay descanso para él.

Así afina su conducción de cara a un año clave. En 2026 todo cambia y en Aston Martin trabajan para volver a estar arriba.

Por eso Alonso no entiende de vacaciones. Trabaja para volver a ser campeón de la Fórmula 1. Para ir a por el tercero.

