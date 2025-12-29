¿Prepara Aston Martin la llegada de Verstappen? Un hombre de su máxima confianza se podría convertir en jefe de equipo

Según informa 'The Race', Aston Martin quiere hacerse con los servicios de Gianpiero Lambiase, el conocido ingeniero de pista de Max Verstappen.

La figura de Adrian Newey como jefe de Aston Martin podría ser interina a la espera del jefe definitivo. Y el nuevo nombre que suena con fuerza es el de más confianza en la Fórmula 1. Se trata de Gianpiero Lambiase, ingeniero de pista de Red Bull desde hace ya varias temporadas.

Según ha informado 'The Race', Aston Martin ya ha presentado una oferta a Lambiase para que pase a ser jefe de equipo de los verdes.

¿Prepara Aston Martin la llegada de Max Verstappen? Mucho se ha hablado de la posibilidad de que el neerlandés se convierta en piloto de la escudería de Silverstone de manera muy temprana.

Si Max abandona Red Bull por un posible bajón de rendimiento, Mercedes y Aston Martin parecen sus destinos preferidos. El fichaje de Lambiase terminaría por convencer a Verstappen.

Williams entra en escena

Pero son varios los equipos que están interesados en 'GP'. También Williams, según informa el citado medio.

Sin embargo, según esta información la oferta de Williams sería claramente menor que la de Aston Martin. Además, no estaría claro cuál sería su papel ya que en Williams es James Vowles el que ejerce el papel de jefe de equipo.

Aston Martin o Williams serían las dos opciones de Lambiase de lograr un ascenso en la F1. Y seguir al lado de Verstappen sería lo ideal para él. También para un Max que siempre ha manifestado que es su hombre de mayor confianza.