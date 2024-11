¿Hubiera sido campeón Márquez con la Ducati 2024 por delante de Bagnaia y Martín? "No diré que sí..."

Marc Márquez finalizó el año tercero con la satélite de Ducati, la Gresini, por detrás de Pecco Bagnaia (segundo) y Jorge Martín (campeón del mundo). Tres victorias (San Marino, Aragón y Australia) y, lo más importante, recuperando la sensación de que vuelve a ser capaz de todo sobre la moto.

Y este martes, en un acto de 'Estrella Galicia', ha dicho que no hubiera sido campeón este 2024 si hubiera pilotado la misma moto que Pecco y Jorge, la Ducati GP24.

"No diré que sí porque Jorge y Pecco hicieron un gran año. No lo hubiera ganado. Quizá hubiera estado más cerca, pero no lo habría ganado", ha dicho el nuevo piloto de Ducati, que ya ha probado en los test de Montmeló la que será su nueva máquina de cara al próximo curso.

"Volví a lo que hacía en Honda. Son entrenamientos más para los técnicos que para el piloto. Por eso dije que el Gresini era perfecto para mí. En los test, eran para mí. En un equipo oficial está todo estructurado. Esto es lo que me encontré. También lo echaba de menos. Me siento preparado para dar los comentarios precisos. Lo importante es que coinciden con los del compañero y eso facilitan las cosas a los ingenieros", ha explicado el ocho veces campeón del mundo.

Ha expresado, muy sonriente, que aunque este año no ha podido luchar por el título para él ha sido mucho más importante 'renacer': "Se lo dije al equipo Gresini. No se ha ganado un título, pero este año he ganado mucho más. He conseguido reencontrarme y alargar mi carrera deportiva".

"Tenía pajaritos en mi cabeza, dudas que se han resuelto de forma muy buena. Intentaré seguir con esa felicidad, porque si eres feliz, eres rápido", dice el de Cervera para finalizar.