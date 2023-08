Marc Márquez volvió del parón veraniego en Silverstone y se encontró la misma Honda que dejó un mes antes tras numerosas caídas. En ese tiempo, el fabricante japonés había trabajado, pero no le había llegado nada que probar al catalán. Ahora, en Austria, sí.

Así lo que confirmado el propio '93' a los micros de 'DAZN' en la previa del Gran Premio de Austria: "Aquí probaré la aerodinámica nueva, han decidido los japoneses homologarla. La vamos a probar en el primer entrenamiento y, si quieren, irla probando todo el fin de semana. Ojalá salgan cosas positivas y podamos dar un pasito más con esta aerodinámica nueva".

Respecto a qué espera de este fin de semana, Márquez aseguró ir sin "expectativas": "Afrontarlo con Silverstone, ir viendo. Cero expectativas, que no es que voy a salir a dar vueltas. Me refiero que sales el viernes y te encuentras. Ahí ya ves dónde puedes estar. Y cuando lo ves, no buscar más de la cuenta, pero siempre hay momentos en los que tienes que arriesgar para estar delante".

También tuvo tiempo para aclarar sus comentarios recientes sobre KTM: "Tienes que ver la realidad y lo que han crecido en los últimos años ha sido muy bueno. Siempre ha habido una buena relación con Pit Beirer, no es nada nuevo. Se habla mucho, pero no ha habido ningún acercamiento de ningún tipo para llegar a algo más".

"En el 2025 ya veremos, tengo contrato para el año que viene", concluyó.