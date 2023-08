Marc Márquez y Pit Beirer, jefe de KTM, coincidieron en una tertulia en 'Servus TV' antes del Gran Premio de Austria de MotoGP. Ambos se elogiaron mutuamente, pero descartaron su unión al menos este año.

En el programa 'Sport and Talk - MotoGP Special' no dudaron en preguntar al '93' sobre un posible fichaje por KTM con su jefe ahí mismo presente, pero el piloto catalán no se mojó sobre su futuro: "Tengo contrato para el año que viene".

Eso sí, no tuvo problema en alabar el proyecto de los austriacos: "Cómo ha mejorado KTM, porque cuando empezaron iban muy por detrás. Ahora son el fabricante número 2 del campeonato, pero serán el número 1 más rápido de lo esperado. En una competición así, la ambición es clave y con KTM está ahí. Tomaron las decisiones correctas con ingenieros, pilotos y el equipo. Creo que es genial lo que han hecho".

Una palabras de elogio de Marc Márquez que fueron agradecidas y correspondidas por Pit Beirer justo después: "Es un cumplido para nosotros estar asociados con él. Al escuchar estas palabras de su boca... Marc es el piloto más exitosos que tenemos en MotoGP".

"Desafortunadamente, me temo que Marc no estará en nuestro equipo el próximo año. Como dije, tiene un contrato. Lo comentamos y nos dio una respuesta clara y listo. Pero eso no cambia el hecho de que le deseamos todo el éxito del mundo para volver a la cima lo antes posible".

Pese a las palabras de ambos descartando el fichaje, no dejaron de caer elogios mutuos. Quizás para 2024 sea complicado, pero puede al mismo tiempo que algo se esté sembrando para 2025.