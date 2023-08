Tras una semana de parón, la espera ya ha terminado y Spielberg se encarga de hacer regresar la emoción a la pista. El décimo de los 21 fines de semana de carreras ya es una realidad.

El GP de Austria siempre deja detalles y momentos impactantes. En 2022 el ganador fue Pecco Bagnaia. El campeón va enfilado este curso a por su segunda corona, pero no podrá despistarse porque el resto de Ducati, entre las que parte Jorge Martín, estarán al acecho.

Mientras tanto, Marc Márquez se mostró positivo de cara al fin de semana explicando que se encuentra mejor que hace dos semanas en Silverstone y espera mejorar su situación.

El ocho veces campeón del mundo nunca ha vencido sobre el trazado de Red Bull Ring. La vez que más cerca se quedó fue en 2019, que acabó segundo a dos décimas de Andrea Dovizioso. Las Ducati en este circuito siempre han mantenido una gran superioridad sobre el resto.

Aprilia y KTM intentarán plantar cara para no distanciarse en la clasificación. Yamaha, al igual que Honda asume su inferioridad en este curso pero no por ello tirarán la toalla. Además, Fabio Quartararo seguro que recuerda lo que logró hace dos años.

The latest of the late ✅@FabioQ20 was a man on a mission into Turn 3 two years ago! 😈#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/HrhNPSSR4G