Ducati compara a Marc Márquez con una leyenda del deporte por su "dominio exagerado"

Marc Márquez celebra su noveno mundial en el Gran Premio de Japón

Gigi Dall'Igna, director general de la marca de Borgo Panigale, considera que al ilerdense "se le puede comparar con Duplantis".

Finalizado el Gran Premio de Japón en Motegi, 'As' habló con Gigi Dall'Igna después de que el ingeniero italiano lograse su victoria número 100 en MotoGP.

"No sabía lo del centenario de victorias. Ha sido una sorpresa. Necesitábamos vencer. Es verdad que Marc no falla nunca, pero las carreras son siempre carreras y pueden pasar muchas cosas, con el añadido de la incógnita que teníamos aquí con las gomas. Ha sido un desafío particular y difícil, tanto el sábado como el domingo", señaló.

Entre otros aspectos, al director general de Ducati le pidieron que comparara a Marc Márquez con otro deportista.

"Marc no falla nunca, como tú dices. Se le puede comparar con Duplantis. Eso es lo que me viene a la cabeza por su dominio exagerado", afirmó el gurú.

El sueco, el mejor saltador de pértiga de la historia, posee 15 récords mundiales con 6.31 en la actualidad, habiéndose proclamado dos veces campeón olímpico, siete veces campeón mundial y cinco veces campeón europeo.