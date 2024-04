MotoGP aterriza este fin de semana en Austin con el Gran Premio de Las Américas y, como no puede ser de otra manera, Marc Márquez ha sido protagonista en rueda de prensa.

El ilerdense, favorito al haber ganado en siete de las nueve veces en las que ha corrido allí, ha asegurado que "firmaría" el podio.

"Soy consciente de que es uno de los circuitos en los que históricamente, y por el tema de trazado, se me adapta mejor. Veremos si podemos conseguir el primer podio en la carrera larga, no en el Sprint. Sería un objetivo que firmaría ahora mismo", ha explicado.

Paralelamente, al de Cervera le han preguntado por su futuro y los rumores que le vinculan con Ducati a partir de 2025.

Marc, sin querer incidir en ellos, ha asegurado que "empezará a hablar con los equipos más temprano que tarde".

"No he hablado con nadie. Estoy centrado en hacerlo bien en pista, que es donde más fuerza puedes coger. El primer objetivo, que era el de divertirme, ya lo he conseguido en Qatar, lo he conseguido en Portimao, vamos a intentar conseguirlo aquí", ha señalado.

"Ya si lo consigues en tres carreras, pinta diferente. Más temprano que tarde se empezará a hablar con los equipos", ha añadido Márquez, que este fin de semana disputará su Gran Premio número 250 en MotoGP.