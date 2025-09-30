Ahora

Ha arrasado

Ni el gran jefe de Ducati esperaba este mundial de Marc Márquez: "Nuestras previsiones..."

Claudio Domenicali, CEO del equipo Ducati, dice que Marc superó sus previsiones: "Es un talento extraordinario...".

Marc MárquezMarc MárquezGetty

El regreso de Marc Márquez. De su calvario de lesiones a un nuevo título de MotoGP. Una hazaña tremenda y el mundo del motociclismo se rinde ante lo que ha conseguido. Porque sí, el mejor piloto con la mejor moto ha demostrado ser imparable y ya se ha proclamado campeón en Japón.

El gran jefazo de Ducati, Claudio Domenicali, ha expresado en palabras que recoge 'Motorsport' que ni ellos esperaban un dominio tan grande como está demostrando en este 2025.

"Marc enseguida encontró la armonía con la Desmosedici. Desde la primera carrera confirmó lo que esperábamos de él, y en muchos casos incluso superó nuestras propias previsiones, demostrando cómo un talento extraordinario como el suyo y el trabajo meticuloso de un equipo apasionado y competente como el nuestro pueden potenciarse mutuamente", ha expresado el italiano.

También para Ducati fue muy importante volver a ver a Pecco Bagnaia en lo más alto del podio: "Lo que hizo aún más especial este fin de semana fue la actuación de Pecco, ganador tanto en el sprint como en la carrera del domingo".

"Ver su sonrisa y, al mismo tiempo, poder celebrar el título de pilotos, es una imagen que permanecerá en nuestra memoria durante mucho tiempo y que dice mejor que muchas palabras la fuerza de Ducati", sentencia Domenicali.

