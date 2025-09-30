Lorenzo recuerda su temporada en Honda con Márquez como compañero: "La moto era horrible, pero Marc..."

El tres veces campeón de MotoGP lo pasó muy mal con la Honda en el año 2019, cuando Marc arrasó en el mundial logrando su octavo título.

De 2019 a 2025. Marc Márquez ha tenido que esperar seis años para volver a ser campeón de MotoGP. De arrasar con Honda a volver a reinar con Ducati. En el que ahora es su penúltimo mundial hizo un año perfecto... y eso que su moto, la Honda, ya empezaba a flojear.

Así lo ha dicho el que fuera su compañero, Jorge Lorenzo, que ha definido aquella moto como "horrible".

"Mi última temporada en Honda... volví de esa lesión de vértebras. Ya no me quería caer, no quería coger riesgos. Esa moto no estaba hecha para mí. Era seguramente la peor Honda hasta ese momento. Era horrible. Pero en cambio Márquez hizo su mejor temporada de siempre", dice el tres veces campeón en palabras que recoge 'Motosan'.

Una moto "muy difícil": "Pero era muy difícil esa moto. Entonces con eso, más las vértebras, más que no me quería hacer daño. Y que hacía frío, hacía viento y las condiciones de la pista estaban horribles. Terminé último a diez o doce segundos del penúltimo. En el mismo circuito".

Fue un año realmente complicado para Lorenzo. Sin embargo, Márquez protagonizó uno de los mundiales más dominantes que se recuerdan.

Después, justo antes de que estallara la pandemia, Marc sufrió la caída de Jerez que supuso el inicio de su calvario con las lesiones. Y de ahí al título con Ducati cinco años después.