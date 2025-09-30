Fritz se rinde como nunca a Carlos Alcaraz: "El número 1 del mundo y además..."

El finalista de Tokio, que ha caído en el partido contra Carlos Alcaraz, celebra los éxitos del murciano: "Feliz por todo el éxito que estás teniendo".

Carlos Alcaraz ha logrado su octavo título del año en Tokio. Está siendo un 2025 muy brillante para él, manteniendo el número 1 por delante de Jannik Sinner a pesar de que no acudirá a Shanghái, la siguiente cita.

Su rival en la final de Tokio, Taylor Fritz, ha lanzado muchos elogios para el tenista murciano, del que no sólo destaca su buen tenis.

"Felicidades a Carlos. Es el número 1 del mundo por una razón. Y, encima, es un gran tío. Feliz por todo el éxito que estás teniendo", ha expresado Fritz.

La felicidad de Alcaraz

Carlitos ha querido dejar claro que esta está siendo su mejor temporada desde que empezó en el tenis: "Sin duda alguna, esta es la mejor temporada de mi carrera deportiva. Ocho títulos, diez finales, todo eso pone de manifiesto lo duro que he trabajado desde el inicio de año".

El apoyo de su gente es fundamental para el día a día: "Toda la gente a mi alrededor me ha ayudado a llegar a donde estoy hoy, aunque no empecé demasiado bien, pero estoy muy contento con el nivel mostrado".

La próxima cita de Alcaraz en el circuito será el Six Kings Slam de Arabia Saudí, entre el 15 y el 18 de octubre. Después llegará el Masters 1000 París y las ATP Finals.