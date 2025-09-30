El contundente dato goleador de Mbappé en Champions con el Real Madrid

Kylian suma tres goles más a su cuenta particular y el Madrid se da un festín en su visita a Kazajistán: 0-5 y líder momentáneo de la Champions League.

Triplete de Kylian Mbappé contra el Almaty. Ha marcado cinco de los siete goles del Real Madrid en la Champions. Un dato muy contundente. Eduardo Camavinga evitó el pleno de su compatriota en el tramo final. Así olvidó el equipo de Xabi Alonso el desastre del derbi en el Metropolitano (0-5).

El Almaty salió enchufado ante su gente. Incluso en la primera jugada del partido amenazaron a Thibaut Courtois. Pero con el paso de los minutos el Real Madrid fue tomando el mando. Con la pelota y con el manejo de Arda Guler en la media punta. Fue el faro de los blancos, que venían de la pesadilla del derbi y estaban obligados a dar la cara.

A Mastantuono le hicieron penalti y Mbappé fue el encargado de materializarlo. Abría la lata... pero la historia no se iba a quedar ahí.

En la segunda parte, con muchos espacios a la espalda del Almaty, Mbappé se quedó solo y definió por encima del portero Kalmurza.

La noche de Kylian ni mucho menos había terminado. El tercero lo hizo con un disparo letal pegadito al palo. La jugada fue de Rodrygo, que había entrado al campo por Vinicius, que fue capitán.

Camavinga hizo el cuarto tras un carrerón de Rodrygo por la izquierda. Ahí le quiere Xabi y de ahí no se moverá. Él y Vinicius se repartirán el puesto. Brahim hizo el quinto en la última jugada. Una noche placentera para el Madrid en Kazajistán.